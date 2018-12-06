В ночь на четверг, 6 декабря, у берегов Японии столкнулись два американских военных самолета. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов Америки.

Известно, что в воздухе столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Как сообщает телеканал ABC, на борту одного самолета находились два человека, а в салоне второго их было пятеро. Впоследствии силы самообороны Японии спасли одного американского военнослужащего, остальных в настоящий момент ищут.

Командование уточнило, что авария произошла около 2.00 по местному времени, когда летательные аппараты проводили плановый учебный полет.