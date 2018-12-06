Немецкий посол: Германия выступает против ужесточения антироссийских санкций

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что его страна выступает против ужесточения антироссийских санкций в связи с ситуацией с украинскими кораблями неподалеку от Керченского пролива.

По мнению дипломата, данный шаг способен привести к развитию уже существующих противоречий. Райхель отметил, что Евросоюз в настоящий момент действительно рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении РФ, однако для ФРГ ключевой задачей является предотвращение эскалации конфликта, передает РИА "Новости".

Посол добавил, что многие страны-члены ЕС считают санкции контрпродуктивными в условиях, когда напряженность достигла крайне высокого уровня.