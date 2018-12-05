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Трамп проигнорировал Клинтонов на церемонии прощании с Бушем-старшим
5 декабря 2018, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликован фрагмент церемонии прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Камеры запечатлели, как действующий глава государства Дональд Трамп не поздоровался с четой Клинтонов.
Для президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи на траурной церемонии в Кафедральном соборе Вашингтона были приготовлены места в первом ряду. Первая чета Америки прибыла, когда рядом с их местами в первом ряду уже сидели Барак и Мишель Обама, а также Билл и Хилари Клинтон.
Дональд Трамп поприветствовал своего предшественника Барака Обаму и его супругу рукопожатием и уселся на свое место. При этом первая леди США Меланья Трамп обменялась рукопожатием с Биллом Клинтоном и помахала рукой его супруге Хилари.
Хилари Клинтон была соперницей Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Став президентом США, Дональд Трамп неоднократно подвергал критике свою конкурентку.
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