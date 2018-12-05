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В Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем-старшим
5 декабря 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Вашингтоне проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. На мероприятии в Кафедральном соборе присутствуют пять президентов США, включая действующего главу государства Дональда Трампа.
Катафалк с телом 41-го президента США совершил траурный путь от Капитолия к Кафедральному собору Вашингтона. У входа в собор гостей траурной церемонии встречали Джордж Буш-младший с супругой. Действующий президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хилари Клинтон, а также Джимми Картер пришли проститься с Джорджем Бушем-старшим.
После церемонии прощания гроб с телом Джорджа Буша-старшего будет доставлен в Хьюстон. 41-й президент США будет похоронен рядом со своей супругой Барбарой, скончавшейся ранее в этом году, и дочерью Робин.
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