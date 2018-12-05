В Раде хотят вернуть Бандере звание Героя Украины

Сегодня на сайте Верховной рады Украины зарегистрирован проект обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины Степану Бандере – одному из лидеров украинских националистов.

Звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере посмертно в 2010 году тогдашним президентом страны Виктором Ющенко. Позже Донецкий окружной административный суд признал этот документ ничтожным с мотивировкой, что это звание может быть присвоено лишь гражданину Украины, а Бандеру убили еще при Советском Союзе.

Инициаторами идеи вернуть звание Героя Украины одной из одиознейших фигур украинского националистического движения выступили представители блока Петра Порошенко и партии «Народный фронт», сообщает РИА Новости.