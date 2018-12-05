Еврокомиссия призвала бизнес отказываться от доллара в пользу евро

Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу отдавать предпочтение евро при расчетах в стратегических секторах экономики, где большая часть производителей и покупателей торгует в долларах.

«На ключевых стратегических рынках европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США. Это подвергает европейские рынки политическому и валютному рискам. В этом контексте Еврокомиссия рекомендует более широко использовать евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях», - сообщила пресс-служба европейской организации.

В ближайшие полгода в Еврокомиссии проведут консультации по расширению возможностей использования европейской валюты в сделках по нефти и газу, сообщает РИА Новости.