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Еврокомиссия призвала бизнес отказываться от доллара в пользу евро
5 декабря 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу отдавать предпочтение евро при расчетах в стратегических секторах экономики, где большая часть производителей и покупателей торгует в долларах.
«На ключевых стратегических рынках европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США. Это подвергает европейские рынки политическому и валютному рискам. В этом контексте Еврокомиссия рекомендует более широко использовать евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях», - сообщила пресс-служба европейской организации.
В ближайшие полгода в Еврокомиссии проведут консультации по расширению возможностей использования европейской валюты в сделках по нефти и газу, сообщает РИА Новости.
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