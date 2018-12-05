Гройсман назвал условие отмены военного положения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал условие, при котором действие военного положения в приграничных с Россией украинских областях может быть прекращено досрочно.

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких снований для продления военного положения не будет. Если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение», - заявил Гройсман.

Военное положение в десяти областях Украины, включая Луганскую и Донецкую, было введено 26 ноября, после того как накануне три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны погранслужбой ФСБ РФ, сообщает РИА Новости.