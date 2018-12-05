Порошенко сообщил дату «объединительного» церковного собора

Президент Украины Петр Порошенко назвал дату «объединительного» собора, который должен будет провозгласить создание на Украине автокефальной поместной православной церкви и избрать предстоятеля.

«Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни», - заявил Порошенко в своем твиттере.

При этом в церковных кругах появилась информация, что новая украинская церковь будет независимой лишь наполовину, поскольку ее создание планируется провести по модели Критской церкви, подчиняющейся Константинополю.