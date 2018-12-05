ЕС выделит 5 млн евро на борьбу с российской дезинформацией

В преддверии готовящихся в следующем году выборов в Европарламент Европейский союз планирует выделить 5 миллионов евро на борьбу с российской дезинформацией, которую считает главной угрозой.

Европейская комиссия разработала план противодействия дезинформации, основанный на четырех принципах. Это улучшение возможностей институтов ЕС по выявлению и анализу дезинформации, выработка скоординированных и совместных ответов институтов ЕС и государств-участников, мобилизация частного сектора на борьбу с дезинформацией и повышение устойчивости общества к ней.

«Дезинформация, производимая и распространяемая российскими источниками, носит систематический, ресурсоемкий характер и представляет собой часть более широкой гибридной угрозы с использованием разных инструментов и рычагов. Требуются срочные и незамедлительные действия по защите Союза, его институтов и его граждан от дезинформации», - сообщается во вступительном слове к плану, на осуществление которого ЕС намерен расширить бюджет с 1,9 до 5 миллионов евро, сообщает РБК.