Украина испытала новые крылатые ракеты в Черном море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях новых украинских крылатых ракет, призванных усилить береговую оборону страны.

«По результатам поражения плавсредств модернизированные ракетные комплексы С-125 доказали свою эффективность. Было произведено восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей. Эти ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 280 километров, значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», - заявил Александр Турчинов по итогам испытаний.

Испытания новых украинских крылатых ракет состоялись на полигоне в Одесской области. Затем глава СНБО Украины провел совещание с руководством и разработчиками военной техники, сообщает РИА Новости.