В Госдуме прокомментировали высылку российского дипломата из Словакии

В российском парламенте отреагировали на высылку заподозренного в шпионаже российского дипломата. Ответ Москвы на недружественные действия Братиславы будет зеркальным, считают парламентарии. Словакия еще 22 ноября выслала российского дипломата

«Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Но я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство согласится с этими обвинениями», - пояснил депутат Госдумы Антон Морозов.

«Последовательно формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой. Антироссийская тематика и риторика поддерживается постоянно. До нормализации отношений с США и ЕС еще далеко. Однако в Европейском союзе есть политики, здраво оценивающие ситуацию, и нам надо настраиваться на большую серьезную работу», - высказал свое мнение первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Согласно Венской конвенции от 1961 года, принимающее государство имеет право объявить персоной нон грата любого дипломата без обоснования причин, сообщает РИА Новости.