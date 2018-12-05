Назван единственный козырь Порошенко для победы на выборах президента Украины

Украинский политтехнолог Михаил Подоляк рассказал, что может помочь Петру Порошенко переизбраться на второй президентский срок. Точка зрения киевского эксперта приведена в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Подоляк отметил, что попытки Порошенко поднять свой рейтинг за счет эксплуатации в пропагандистских целях религиозного и языкового вопросов не увенчались успехов. Согласно точке зрения аналитика, процитированного сетевым изданием ФАН, у главы государства остается единственный козырь для победы на выборах – «системное обострение военных действий» не на территории Донбасса. Михаил Подоляк добавил, что реализация обозначенного им сценария сопряжена с риском.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине назвали препятствие на пути военного удара по Крымскому мосту. По данному вопросу высказался эксперт Юрий Дудкин.