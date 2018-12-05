Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. По мнению французской газеты Le Figaro, причиной тому является Владимир Путин. Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко

Согласно материалам французского издания, успех на международной арене российскому лидеру обеспечивает великолепное образование: знание географии и отличительных черт каждой страны.

В этом Владимир Путин превосходит своих западных коллег благодаря советскому образованию и подготовке в КГБ, пишет газета. По сравнению с ними, глава РФ строит свою политическую позицию обдуманно.

В качестве примера газета назвала случай, когда Путин прервал министра сельского хозяйства по вопросу поставок свинины в Индонезию. Лидер РФ напомнил, что 86% населения этой страны - мусульмане.

Издание приводит массу ошибок и оговорок современных государственных деятелей высшего уровня, напоминая, что президент Российской Федерации никогда не был уличен в подобном.