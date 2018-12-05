Французские СМИ объяснили международный успех Путина
5 декабря 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. По мнению французской газеты Le Figaro, причиной тому является Владимир Путин.
Согласно материалам французского издания, успех на международной арене российскому лидеру обеспечивает великолепное образование: знание географии и отличительных черт каждой страны.
В этом Владимир Путин превосходит своих западных коллег благодаря советскому образованию и подготовке в КГБ, пишет газета. По сравнению с ними, глава РФ строит свою политическую позицию обдуманно.
В качестве примера газета назвала случай, когда Путин прервал министра сельского хозяйства по вопросу поставок свинины в Индонезию. Лидер РФ напомнил, что 86% населения этой страны - мусульмане.
Издание приводит массу ошибок и оговорок современных государственных деятелей высшего уровня, напоминая, что президент Российской Федерации никогда не был уличен в подобном.