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Французские СМИ объяснили международный успех Путина

5 декабря 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Французские СМИ объяснили международный успех Путина
фото: Instagram

Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. По мнению французской газеты Le Figaro, причиной тому является Владимир Путин. 

Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко

Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко

Согласно материалам французского издания, успех на международной арене российскому лидеру обеспечивает великолепное образование: знание географии и отличительных черт каждой страны.

В этом Владимир Путин превосходит своих западных коллег благодаря советскому образованию и подготовке в КГБ, пишет газета. По сравнению с ними, глава РФ строит свою политическую позицию обдуманно.

В качестве примера газета назвала случай, когда Путин прервал министра сельского хозяйства по вопросу поставок свинины в Индонезию. Лидер РФ напомнил, что 86% населения этой страны - мусульмане.

Издание приводит массу ошибок и оговорок современных государственных деятелей высшего уровня, напоминая, что президент Российской Федерации никогда не был уличен в подобном.

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