Предполагаемые сроки начала Третьей мировой войны обозначило израильское СМИ

Исследователи из Соединенных Штатов рассказали, когда может вспыхнуть Третья мировая война. Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад опубликовали израильские интернет-СМИ.

Сайт detaly.co.il пишет, что при сохранении нынешних тенденций новый глобальный конфликт должен разгореться между 2025-м и 2050 годами. К такому выводу по итогам произведенных ими расчетов пришли социолог Сэмюэл Хантингтон, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, и философ Иммануил Валлерстайн, один из основателей мир-системного анализа.

В процитированной публикации упоминается недавняя провокация украинских моряков в Керченском проливе. В связи со случившемся отмечается, что обе предыдущие мировые войны начинались с инцидентов в славянских государствах. Автор публикации допускает, что данная традиция может продолжиться.