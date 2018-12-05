В Кремле отреагировали на призывы отпустить задержанных моряков ВМС Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не откажется от исполнения законов в отношении нарушителей государственной границы РФ, несмотря на критику в ее адрес.

«По отношению к задержанным за нарушение государственной границы РФ морякам ВМС Украины выполняются законные процедуры. И они будут продолжать выполняться», - прокомментировал Дмитрий Песков призывы освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны погранслужбой ФСБ России. Украина обвинила Москву в агрессии. США и другие страны-сателлиты выступили с осуждением действий РФ и призвали Кремль немедленно освободить задержанных украинцев, среди которых были и сотрудники СБУ, сообщает РИА Новости.