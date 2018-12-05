На Украине озвучили препятствие на пути военного удара ВСУ по Крымскому мосту

Вооруженные силы Украины не в состоянии уничтожить построенный Российской Федерацией Крымский мост. Такую точку зрения озвучил киевский эксперт Юрий Дудкин.

По словам аналитика, которого процитировало ФБА «Экономика сегодня», недавняя провокация украинских моряков на Азове послужила подтверждением того, что Киев рассматривает вариант подрыва одной из опор сооружения с помощью буксира, нагруженного взрывчаткой. Эксперт отметил, что «это задача бредовая», поскольку любое судно, приблизившееся к мосту без разрешения Москвы, будет уничтожено военными РФ. Аналогичная судьба ждет самолеты и беспилотники.

Также ВСУ не смогут нанести удар по объекту, послав боевых пловцов, констатировал Юрий Дудкин. Препятствием на пути осуществления данного плана являются противодиверсионные силы ВМФ России.

В схожем ключе по этому вопросу высказался представитель правительства Украины Вадим Черныш. В разговоре с журналистами он отметил, что Крымский мост охраняется российскими силовиками очень тщательно, поэтому подобраться к нему крайне сложно.