Алдис Гобземс: Хочу в премьеры Латвии!

Лед тронулся, господа депутата Сейма Латвии! Так можно охарактеризовать нынешнее «состояние» в формирование парламента Латвии. Создание нового правительства было поручено кандидату в премьеры Алдису Гобземсу (КPV LV).

Господин Гобземс рьяно принялся за дело: не прошла и неделя, а кандидат в премьеры уже «раздал» министерские портфели. Больше всего «почетных» должностей Алдис Гобземс предложил Новой консервативной партии, которой придется отказаться от «красной линии» в отношении сотрудничества с Союзом зеленых и крестьян (СЗК). Такое предложение обескуражило НКП и они обещали…подумать.

«Раздача» правительственных должностей – дело хлопотное и требует вдумчивого подхода. И вся эта ответственность лежит на плечах Алдиса Гобземса. А вот кто подумает о самом кандидате в премьеры? Конечно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Именно, в такой ситуации сегодня находится сам господин Гобземс. Дело в том, что у кандидата в премьеры нет допуска к гостайне страны! А без этого… Какой уж тут премьер – министр?

И что только не делает Алдис Гобземс, чтобы получить заветный доступ к гостайне или хотя бы ускорить процесс проверки на получение доступа: сперва «атаковал» руководство Бюро по защите Сатверсме (Конституции), заявляя, что, мол, с их огромным бюджетом данное секретное ведомство могло бы и быстрее работать! Не получив моментального ответа от БЗК он начал посылать главе Бюро по защите Сатверсме смс – сообщения с предложением принести ему все необходимые свои документы.

Дальше – лучше: претендент на премьерство пригрозил поменять законодательство, с тем, чтобы депутатам Сейма, премьеру и министрам допуск предоставляется автоматически.

В завершении Алдис Гобземс пошел на отчаянный шаг: если из-за отсутствия допуска к гостайне ему не позволят стать премьером, то он «призовет народ к пробуждению»! Что это означает? Можно трактовать и как угрозу вывести людей с плакатами на улицу. Вот такая жажда власти!

Наконец, заветный ответ дало Бюро по защите Сатверсме! Во-первых, заявило Бюро, что не видит оснований для изменений уже существующей системы допуска к гостайне. Во –вторых…. А на этом остановимся особо!

Дело в том, что господин Гобземс имеют юридическое образование и долгое время проработал адвокатом. А на прошлой неделе коллегия адвокатов исключила Алдиса Гобземса из своих рядов за дисциплинарные нарушения и грубые нарушения Закона о судебной власти и Закона об адвокатуре.

Именно, на это ссылается шеф Бюро Янис Майзитис. Он признал, что исключение Гобземса из коллегии адвокатов может повлиять на решение БЗК по допуску. Как пояснил Я. Майзитис, обычно проверка занимает два месяца, но в случае с господином Гобземсом этот процесс идет уже около полутора месяцев.

ВАЛДИС ЗАТЛЕРС, экс-президент Латвии, политик: « Доступ к гостайне имеет человеческий фактор: если ничего нет, то ничего и нет. Проверка проходит быстро. А вот если есть…проверки занимают много времени. Обычно все происходит очень тщательно: проверяются средства по счетам претендента на допуск, его кредитные обязательства, доходы, даже родственные связи. И делаются соответствующие запросы в нужные ведомства. Стоит набраться терпения, а не вести себя излишне эмоционально. Этим можно сделать себе только хуже».

ИЛГА КРЕЙТУСЕ, политолог: "Видимо, Гобземс перепутал свою адвокатскую практику и предвыборную кампанию. Может ли человек, который обвиняется в нарушении этических норм, претендовать на пост премьер – министра? Сомневаюсь".

Что из этих «эмоций» получится – покажет время. Сегодня ясно только одно: реальной властью господин Гобземс пока не обладает. «Наезд» на спецслужбы страны – пустое занятие! Их этим не испугаешь. А вот себе, реально, можно подпортить карьеру.



