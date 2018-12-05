В Америке заявили о причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

В сенате Соединенных штатов Америки уверены, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд имеет прямое отношение к недавнему убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Член Сената США от Республиканской партии Роберт Коркер сообщил, что у него не осталось в этом сомнений. Заявление прозвучало после закрытого брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел, передает CNN.

По словам Кокера, он убежден: наследный принц "приказал убить и контролировал убийство". Кокер добавил, что присяжным понадобилось бы не более 30 минут, чтобы обвинить принца.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц мог быть в курсе намерений ликвидации Хашукджи. Тогда глава Вашингтона намекнул, что не намерен принимать меры против Саудовской Аравии.

В начале декабря CNN опубликовал переписку убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. В ней он критиковал наследного принца Саудовской Аравии, а также называл его "зверем" и "покемоном".