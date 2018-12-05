Глава Незалежной Петр Порошенко в интервью Bloomberg выступил с заявлением о том, что в случае переноса президентских выборов на Украине победу одержит российский лидер Владимир Путин. Стали известны детали указа Петра Порошенко о введении военного положения

По его словам, если украинские власти перенесут президентские выборы в стране, победит президент России Владимир Путин: "Мы не дадим ему этот шанс", - сказал действующий президент Украины.

Также он подчеркнул, что не видит во введении военного положения ничего плохого для соотечественников. Порошенко считает, что нет ограничений "ни малейших конституционных прав украинского народа".

Ранее, как сообщали АН, Петр Порошенко сделал заявление по поводу даты проведения выборов главы государства: "Как Президент, я гарантирую, что они состоятся именно 31 марта 2019 года".