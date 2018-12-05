Киевский политик назвал способ убить мирный процесс в охваченном войной Донбассе

Претворение в жизнь инициативы о разрыве договора о дружбе с Россией приведет к крайне негативным последствиям для Украины. С таким заявлением некоторое время назад выступил киевский политик Виктор Медведчук.

Медведчук предрек, что в случае одобрения Верховной Радой документа, который предусматривает отказ от договора, по процессу мирному урегулирования в Донбассе будет нанесен «смертельный удар». Политик выразил убежденность в том, что предложения, направленные на разрыв отношений с Москвой, укладываются в логику украинской «партии войны», которая стремится к обострению вооруженного противостояния на востоке страны.

Виктор Медведчук добавил, что разрешение кризиса в Донбассе остается главной проблемой для граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты последних социологических исследований, говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».