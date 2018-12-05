Пушков высказался об ультиматуме госсекретаря США Помпео по ДРСМД
5 декабря 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ультиматум госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 4 декабря, назвал условие выхода страны из договора о ликвидации РСМД. Помпео заявил, что Вашингтон ожидает: Москва вернется к выполнению положений ДРСМД в течение ближайших двух месяцев.
Российский политик "расшифровал" ультиматум Помпео. По словам Пушкова, "это технология выхода США из ДРСМД".
"Ультиматум Помпео - это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео", - написал сенатор в Twitter.