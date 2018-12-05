Разведка ДНР узнала о подготовке к применению химоружия в Донбассе

Разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о том, что командование вооруженными формированиями Украины может использовать химическое оружие на Донбассе.

Полпред ДНР Наталья Никонорова на встрече Контактной группы в Минске заявила о подготовке украинскими властями провокаций в Донбассе с применением химоружия. Об этом сегодня сообщили в министерстве иностранных дел ДНР, - передает ДАН.

По словам полпреда ДНР, руководство Республики опасается очередных провокаций со стороны Киева, так как, согласно данным разведки, командование вооруженными формированиями Украины может использовать химоружие в зоне конфликта по обе стороны линии соприкосновения с целью обвинения в этом Республик и очередного повода для эскалации конфликта.

Полпред подчеркнула, что реализация сценария с применением химоружия в Донбассе вполне вероятна еще и в контексте недавних провокаций Киева в Азовском море, которые были поводом для введения военного положения. Как отметила Наталья Никонорова, очевидно, что нужно быть готовыми к любым действиям украинских силовиков. "Руководство ДНР вынуждено предпринимать соответствующие угрозам меры безопасности", – добавила полпред.

Ранее сообщалось, что руководство операции объединенных сил планирует диверсию на химическом заводе "Стирол" в Горловке. Целью операции было максимальное отвлечение сил ДНР, чтобы начать продвижение вглубь территории Республики.