На Украине опасаются последствий санкций против российского бизнеса

Украинские политики опасаются, что последствия введения санкций в отношении российского бизнеса на Украине отразятся, в первую очередь, на жителях страны. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман напомнила, что на предприятиях работают местные жители, - сообщает kp.ru.

Герман в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировала заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко. Она подчеркнула: "На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей. Эти люди там работают — вот и все".

По мнению Герман, надо делать так, чтобы было лучше людям, "а не так, чтобы показать, какие мы антироссийские". Санкции, которые вынудят россиян свернуть бизнес, приведут к потере тысяч рабочих мест.

Анна Герман призвала привлекать в республику "каких угодно инвесторов", поскольку "у денег нет границ", и инвестиции в экономику Украины работают внутри страны.