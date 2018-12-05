Госдеп считает Россию виновной во «лжи и запутывании» при обсуждении ДРСМД
5 декабря 2018, 05:03 [ «Аргументы Недели» ]
Государственный департамент США считает Россию виновной во "лжи и запутывании" при обсуждении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В сообщении Госдепа по этому поводу говорится, что на пяти встречах, на которых обсуждалось соглашение о ликвидации ДРСМД, представители Вашингтона призывали Москву вернуться к соблюдению условий договора и выражали обеспокоенность создавшейся ситуацией, - сообщает Газета.ру.
"Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью", — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что переговоры между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности необходимы.