Высокопоставленный чиновник госдепартамента США призвал Европейский союз отказаться от проекта строительства "Северного потока-2", который планируется построить по дну Балтийского моря от России до Германии.

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В Госдепе уверены, что от "Северного потока-2" следует отказаться из-за инцидента с задержанием трех военных кораблей Украины в Керченском проливе. Корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы РФ.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента, - передает РИА Новости.

В одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству.

Американский чиновник заявил, что "инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что "Северный поток-2" — плохая идея, и этот инцидент вносит большую ясность в это".

"Я сказал бы, что инцидент в Керченском проливе — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку-2", тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии", — заявил сотрудник Госдепа.