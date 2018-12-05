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Чиновник Госдепа призвал ЕС остановить "Северный поток — 2"
5 декабря 2018, 04:48 [ «Аргументы Недели» ]
Высокопоставленный чиновник госдепартамента США призвал Европейский союз отказаться от проекта строительства "Северного потока-2", который планируется построить по дну Балтийского моря от России до Германии.
В Госдепе уверены, что от "Северного потока-2" следует отказаться из-за инцидента с задержанием трех военных кораблей Украины в Керченском проливе. Корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы РФ.
Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента, - передает РИА Новости.
В одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству.
Американский чиновник заявил, что "инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что "Северный поток-2" — плохая идея, и этот инцидент вносит большую ясность в это".
"Я сказал бы, что инцидент в Керченском проливе — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку-2", тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии", — заявил сотрудник Госдепа.
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