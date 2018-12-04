Клинцевич о решении США по ДРСМД: очередной политический кульбит

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вечером во вторник, 4 декабря, заявил, что решение США по договору РСМД является очередным "политическим кульбитом".

Клинцевич подчеркнул, что Россия не может воспринимать серьезно подобные заявления Вашингтона. Сенатор добавил, что следует не ждать два месяца, пока процессы, вероятнее всего, станут полностью необратимыми, а постараться максимально быстро разрешать противоречия в сфере договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о чем РФ говорила и раньше, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Москва не вернется к выполнению договора о РСМД в течение 60 дней, то Штаты приостановят свои обязательства в рамках соглашения.