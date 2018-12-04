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В Совете Федерации объяснили, зачем Порошенко ввел на Украине военное положение
4 декабря 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Совете Федерации объяснили, зачем украинский лидер Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Мнением поделился первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
По словам политика, Порошенко удастся остаться у власти исключительно при помощи тотального военного положения и отмены президентских выборов. Джабаров подчеркнул, что в настоящий момент все наблюдают за спектаклем, главная роль в котором отведена главе Украины.
В Совфеде считают, что Петр Порошенко сейчас пытается убедить другие страны в том, что Москва является агрессором, а Киеву остается лишь защищаться, передает РИА "Новости".
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