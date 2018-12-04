Совфед: Россия готова зеркально ответить на выход США из ДРСМД

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров вечером во вторник заявил, что РФ готова зеркально ответить на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Джабарова, российская сторона в случае подобного решения Вашингтона будет размещать ракеты на европейской части своей территории, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ожидает, что Россия вновь начнет выполнять пункты договора РСМД в течение ближайших шестидесяти дней. Если этого не случится, Штаты намерены приостановить свои обязательства по данному соглашению.