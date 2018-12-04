Помпео назвал условие выхода США из ДРСМД

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 4 декабря, сделал важное заявление. Дипломат назвал условие выхода страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Помпео, Вашингтон ожидает, что Москва вернется к выполнению положений ДРСМД в течение ближайших двух месяцев. Если же за данный срок этого не произойдет, то США приостановят все взятые на себя ранее обязательства по вышеуказанному соглашению, передает РИА "Новости".

В Госдепе также заметили, что в течение этих шестидесяти дней страна не будет ни производить, ни испытывать, ни размещать ракеты, о которых идет речь в договоре.

В МИД России ранее отмечали, что Москва полностью соблюдает положения ДРСМД и американской стороне это известно.