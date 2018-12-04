НАТО: альянс готов к диалогу с Россией по контролю вооружений

Североатлантический альянс во вторник, 4 декабря, сообщил о готовности к конструктивному диалогу с Российской Федерацией по сохранению эффективного международного контроля за вооружениями.

В заявлении по ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе говорится, что союзники твердо придерживаются линии разоружения и нераспространения вооружений. Именно поэтому альянс планирует и в дальнейшем усиливать контроль в данной сфере.

В НАТО заметили, что организация по-прежнему стремится выстраивать конструктивные отношения с РФ, когда действия Москвы позволяют это сделать, передает РИА "Новости".