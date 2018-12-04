Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов во вторник, 4 декабря, оценил слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что Европейский Союз не является полноценным без Украины.

По мнению российского политика, на деле ЕС в лице Украины получит лишь нового нахлебника. Морозов убежден, что с точки зрения экономики эта страна не является выгодной для Евросоюза. Член комитета ГД по международным делам также сомневается в том, что Киев сможет предложить что-либо европейским странам в случае вступления в Союз, передает RT

Антон Морозов не исключил, что Европе интересны украинские природные ресурсы, чернозем или рабочая сила, однако все это не может оправдать принятие страны в ЕС.