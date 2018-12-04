Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что якобы блокировали очередную попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти страны.

Сообщение о подобных действиях российской стороны к настоящему моменту появилось на официальной страничке СБУ в социальной сети Twitter. В ведомстве, однако, не предоставили никаких доказательств причастности Москвы к вышеуказанной "масштабной кибератаке".

Напомним, Украина уже много раз обвиняла Россию во вмешательстве в дела страны. В частности, речь шла о кибератаках, шпионаже и участии в конфликте на территории Донбасса.