Названы самые популярные среди туристов города мира

Стало известно, какие города мира являются самыми популярными среди туристов. Согласно последней информации, местом, которое чаще всего посещают путешественники со всего мира, является Гонконг.

Известно, что Гонконг в этом году принял около 30 миллионов туристов. За ним следуют столица Таиланда Бангкок с показателем 22,5 миллиона человек и столица Великобритании Лондон (20 миллионов).

Как сообщает во вторник, 4 декабря, портал Euromonitor International, в текущем году в десятку наиболее популярных среди путешественников городов нашей планеты вошли Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, а также Шэньчжэнь.