Роухани заявил, что Трамп несколько раз запрашивал переговоры с Ираном

Глава Ирана Хасан Роухани сообщил, что в течение 2018 года президент США Дональд Трамп несколько раз запрашивал переговоры с иранской стороной. Якобы американский политик делал это косвенно.

Роухани подчеркнул, что в прошлом году Штаты напрямую запрашивали переговоры с Ираном восемь раз, а в текущем году это произошло косвенно и только три раза. Иранский лидер заметил, что категорически отказался от подобных контактов, передает во вторник, 4 декабря, РИА "Новости".

Отметим, что слова Хасана Роухани совпадают с информацией, которую в июле текущего года предоставил глава его администрации Махмуд Ваэзи.