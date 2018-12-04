НАТО: Россия применила силу в Керченском проливе безосновательно

Чиновник НАТО, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Россия "применила силу" в Керченском проливе безосновательно. Данное высказывание было сделано в рамках брифинга для иностранных журналистов.

Представитель Североатлантического альянса отметил, что позиция организации не изменилась: оправдания действиям РФ по отношению к украинским судам нет. Он также отметил, что российская сторона должна отпустить корабли и моряков, передает сегодня РИА "Новости".

Чиновник, однако, не захотел углубляться в правовые аспекты случившегося, отвечая на вопрос, как в НАТО могут оценить сообщения насчет того, что украинские военные нарушили границу РФ, которая являлась таковой до присоединения Крыма.