Госдума: Киеву пора прекратить спекуляции вокруг Керченского пролива

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет во вторник, 4 декабря, заявил, что Киеву пора прекратить всевозможные спекуляции вокруг инцидента, который произошел в Керченском проливе.

Политик отметил, что украинскому руководству следует перестать распространять лживую и недостоверную информацию с целью дискредитировать Россию. Шеремет подчеркнул, что подобные заявления, однако, вписываются в стиль правления действующей "коррумпированной киевской власти", передает РИА "Новости".

По словам депутата, РФ действует в Керченском проливе согласно нормам международного судоходства и строго соблюдает все правила.