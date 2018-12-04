Столтенберг: страны НАТО сохранят присутствие в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг днем во вторник, 4 декабря, сделал важное заявление. По словам политика, Североатлантический альянс намерен сохранить присутствие в Черном море.

Соответствующее заявление было сделано странами НАТО в рамках сегодняшней встречи с представителями из Грузии и Украины, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация в настоящий момент внимательно следит за ситуацией в Черном море, оценивает общую обстановку, а также поведение властей Российской Федераци в сложившихся обстоятельствах.