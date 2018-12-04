Порошенко: Европа без Украины является неполноценной

Во вторник, 4 декабря, глава Украины Петр Порошенко заявил, что Европа не является полноценной без его страны. Именно поэтому политик убежден, что Киев получит утвердительный ответ о вступлении в ЕС.

Петр Порошенко на своей страничке в социальной сети Twitter подчеркнул, что Европейский Союз тоже заинтересован в подобном исходе.

Напомним, ранее украинский лидер заявлял, что "мечтает" о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. По его мнению, ребята, которые сейчас учатся в школах Украины, сознательную жизнь проведут уже в Евросоюзе. Спикер Верховной рады Андрей Парубий и вовсе выразил уверенность в том, что вступление страны в Европейский Союз произойдет к 2025 году.