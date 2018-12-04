В Крыму высмеяли заявления Киева по судоходству в Азовском море

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский во вторник, 4 декабря, высмеял недавнее заявление Киева о том, что РФ блокирует заход и выход судов к украинским портам в Азовском море.

Соответствующее заявление ранее сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По мнению Полонского, украинский политик ведет себя как нашкодивший ребенок, поставленный в угол, но при этом продолжающий отрицать свою вину, передает РИА "Новости".

Сначала власти Украины устраивают провокацию с использованием военных кораблей возле Керченского пролива, вводят на своей территории военное положение и обвиняют во всем Москву, а впоследствии делают вид, что ничего не случилось и удивляются, почему в Азово-Черноморском бассейне возникли некие ограничения по передвижению украинских судов.