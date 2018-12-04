Аналитик объявил «запланированный властями Украины» срок начала войны с Россией

Силы, захватившие власть в Киеве, намерены развязать вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Такое заявление в беседе с журналистами сделал отечественный политический эксперт Сергей Марков.

Аналитик полагает, что соседним государством управляют «военные преступники и иностранные агенты». Их цель, согласно точке зрения Маркова, - превращение Украины в Антироссию и война с РФ. Политолог утверждает, что киевские власти собираются развязать конфликт к 2023 году. Москва должна не допустить претворения в жизнь данного сценария, процитировал Сергея Маркова сайт телевизионного канала «360».

Отношения России и Украины обострились после провокации киевских моряков на Азове. Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Яков Кедми предрек крах государственности в бывшей советской республике в случае усиления конфронтации по вине украинских руководителей.