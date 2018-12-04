Украинских военных просят выключать геолокацию перед тем, как сделать селфи

Украинских военнослужащих просят отключать функцию геолокации перед тем, как сделать селфи. Соответствующие данные во вторник, 4 декабря, предоставили в пресс-службе командования ССО ВСУ.

В сообщении Сил специальных операций, которое было опубликовано в социальной сети Facebook, подчеркивается, что даже самый хороший снимок не стоит жизни военнослужащего или жизни его родных, близких и друзей.

В ССО уточнили, что лучше не делать фотографий, однако если от снимков никак нельзя удержаться, то следует убедиться, что на телефоне в этот момент выключена функция геолокации. Это не даст возможности "недругам" отследить текущее местонахождение владельца гаджета.