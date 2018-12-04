Экс-разведчик обозначил условие краха государственности враждующей с РФ Украины

Названо условие потери государственности враждующей с Россией Украиной. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался Яков Кедми, бывший сотрудник разведки Израиля.

Как отметил эксперт, действия силовиков РФ в ходе недавней провокации киевских моряков на Азове, продемонстрировали, что Россия твердо намерена отстаивать неприкосновенность своих границ. Согласно оценке Кедми, в настоящее время отношения двух стран «дошли до линии». Если Киев перейдет ее, независимого государства под названием «Украина» не станет, процитировало заявление израильского экс-разведчика отечественное сетевое издание ФАН.

Ранее во вторник сообщалось, что представитель Совета Федерации Олег Морозов рассказал о способах, с помощью которых киевское руководство может обострить нынешний конфликт с Россией.