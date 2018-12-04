Четыре человека погибли из-за протестов во Франции

Из-за протестов "желтых жилетов" на территории Франции погибли четыре человека. Соответствующую неутешительную информацию днем во вторник, 4 декабря, предоставил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Политик отметил, что сотни французов, среди которых были и сотрудники сил правопорядка, получили ранения, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, с 17 ноября во Франции проходят акции, которые устраивают приверженцы движения "желтых жилетов". Эти граждане, в частности, выступают против повышения цен на топливо. Во время митингов в Париже в минувшую субботу в общей сложности были задержаны 412 человек.