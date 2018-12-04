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В ДНР огласили уточненный прогноз о времени начала зимнего штурма Донбасса ВСУ
4 декабря 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
В армии ДНР озвучили уточненный прогноз, касающийся времени начала зимней наступательной операции Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал спикер ополченцев Даниил Безсонов.
Некоторое время назад военные самопровозглашенной республики сообщили, что противник намерен осуществить вторжение на неподконтрольные Киеву территории в последнем месяце 2018 года. Как рассказал на сегодняшнем брифинге Безсонов, новые данные, полученные защитниками ДНР, говорят о том, что наступление может начаться в любой момент после 7 декабря.
В названный представителем армии самопровозглашенного государства день в районе Мариуполя соберутся командиры 79-й, 80-й, 36-й и 128-й бригад ВСУ. В ДНР предполагают, что военным будут вручены боевые распоряжения на применение подчиненных сил.
Ранее во вторник сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев огласил вероятный сценарий принуждения Киева к миру в Донбассе.
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