В СМИ попала видеозапись выступления пьяного Порошенко

В СМИ попала видеозапись, как президент Украины Петр Порошенко, находясь навеселе, выступил на церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь. Видео с выступлением пьяного Порошенко опубликовал телеканал ТВЦ.

Церемония запуска скоростного поезда состоялась в воскресенье, 2 декабря. Порошенко вещал в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана и других украинских чиновников. Украинский президент насмешил всех. На видео видно, как все смеялись во время выступления Порошенко. Это видео обсуждают в соцсети.

"Посмотрел выступление Петра Порошенко на открытии электрички Киев-Борисполь. Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно - Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", - комментируют пользователи Facebook.

Бывший спикер СБУ Станислав Речинский на своей странице в Facebook отметил, что Порошенко не в первый раз появляется на публике в нетрезвом состоянии. "Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", - написал он.