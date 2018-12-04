Российская Федерация принесет мир в Донбасс по грузинскому сценарию, когда поведение агрессивной Украины «надоест» Москве. С таким заявлением некоторое время назад выступил Владимир Соловьев.

Десять лет назад армия Грузии напала на Южную Осетию, что вынудило РФ вмешаться в ситуацию. Россия осуществила военную операцию, целью которой стало принуждение Тбилиси к миру. После выполнения данной задачи Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», Владимир Соловьев в телеэфире поспорил о конфликте в Донбассе с одним из киевских политических экспертов. Журналист отметил в разговоре с аналитиком, что противостояние не удается урегулировать из-за украинской армии, которая постоянно занимает территории в разделяющей силовиков и ополченцев нейтральной зоне. Соловьев добавил, что Россия принесет на Украину мир, «когда нам надоест». По словам телеведущего, в соседнем государстве должен повториться грузинский сценарий.