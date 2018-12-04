Член Совета Федерации Олег Морозов рассказал, как украинские власти могут обострить конфликт с Россией. Соответствующее заявление сенатор сделал в телевизионном эфире.

Морозов, принявший участие в одной из общественно-политических программ Первого канала, отметил, что киевский режим не в состоянии оказывать экономическое и военное давление на Москву. По словам представителя Совфеда, у Украины есть только два реальных способа обострить конфликт с РФ. Первый из них – апеллирование к Западу с целью получения от него помощи. Второй способ – осуществление новых провокаций в отношении России.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший украинский премьер-министр Николай Азаров поведал о плане США по организации войны между Киевом и РФ. Согласно точке зрения Азарова, американцы выбрали на роль исполнителя своего замысла президента Петра Порошенко.