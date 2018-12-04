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Что делали в Тбилиси украинские революционеры?
4 декабря 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сразу после победы на выборах президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси правоохранительные органы задержали семерых граждан Украины, среди которых были профессиональные революционеры с украинского майдана.
По мнению экспертов, специалисты по бунту прибыли в Грузию, чтобы помочь неким силам дезавуировать президентские выборы, провести досрочные парламентские выборы, чтобы посеять в стране недовольство, нестабильность, и на волне возмущений протащить во властные коридоры нужных людей.
Наблюдатели вспоминают, что во время майдана в Киеве на Крещатике была грузинская палатка, посещал которую лично тогдашний президент Грузии Михаил Саакашкили, который помогал украинским революционерам свергнуть режим Януковича. Нельзя забыть и то, что спустя некоторое время изгнанный с Родины Саакашкили был назначен Петром Порошенко губернатором Одесской области. И нынешний визит семерых майдановцев в Тбилиси мог быть помощью сторонникам Саакашвили со стороны Киева.
Очевидцы утверждают, что среди задержанных был экс-командир батальона «Донбасс», депутат Верховной Рады Семен Семенченко. Сам он это опровергает. Но он мог быть освобождён грузинскими правоохранителями благодаря своему дипломатическому паспорту.
Майдан в Тбилиси не удался, спецслужбы проводят расследование. Саакашвили снова остался не у дел.
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