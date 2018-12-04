Пушков сомневается, что Трамп хочет остановить гонку вооружений

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сомневается, что действующий американский президент Дональда Трампа собирается остановить гонку вооружений.

США в десятки раз тратят больше средств на военные расходы в сравнении с Россией. Российский политик Алексей Пушков не верит в серьёзность заявлений Дональда Трампа о намерении остановить гонку вооружений, - сообщает "Свободная пресса".

"Трамп уверен: когда-то наступит момент, когда он, Путин и Си договорятся о прекращении гонки вооружений. До этого он писал в твитах, что наладит хорошие отношения с Россией. Но пока он отменяет встречи, вводит санкции и хочет выйти из Договора об РСМД. Твиты одни, шаги - другие", - написал Пушков в Твиттер.

Напомним, Трамп всячески избегал встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Он выразил надежду, что в будущем у него состоятся переговоры с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином о проблеме гонки вооружений. Глава Белого дома подчеркнул, что США за последний год потратили на оборону 716 миллиардов долларов и назвал эти расходы "безумием".