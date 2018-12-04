Экс-премьер Украины рассказал о плане по организации масштабной войны Киева и РФ

Киевское руководство претворяет в жизнь план Соединенных Штатов по организации масштабного вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Такое заявление сделал Николай Азаров, бывший глава правительства соседнего государства.

Экс-премьер отметил на своей странице в социальной сети Facebook, что этапами реализации названного им плана являются военное противостояние на территории Донбасса и недавняя провокация киевских моряков в Азовском море.

По словам Азарова, действующий украинский президент Петр Порошенко - наиболее подходящая «креатура» для осуществления замысла американцев. Поэтому Вашингтон принял решение оставить Порошенко у власти, написал автор поста.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший лидер ДНР Александр Бородай рассказал об имеющихся у России возможностях развалить Украину без проведения военной операции.